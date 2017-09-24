Генконсульство РФ в Турции проверяет информацию о пострадавшем при прыжке с парашютом

АНКАРА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию о российском туристе, который пострадал после прыжка с парашютом в провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии.

"Мы уточняем информацию, которая появилась в турецких СМИ. На данный момент обращений по этому случаю к нам не поступало", - сказал собеседника агентства.

По данным газеты Milliyet, турист из России - 34-летний Илья Иванов - получил тяжелые травмы при падении с 70 метров. Во время прыжка в районе горы Бабадаг у него возникли проблемы с основным парашютом, а запасной не раскрылся из-за недостаточной высоты. Россиянин был доставлен в больницу в Фетхие с травмами головы, позвоночника и ног.