Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы в Магадан прибыл с суточной задержкой

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет компании "ВИМ-Авиа", вылет которого из Москвы в Магадан был задержан на сутки, прибыл в столицу Колымы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"Сегодня утром (25 сентября - прим. ТАСС) прибыл рейс за 24 сентября, который привез 206 пассажиров. Продолжает работу "горячая линия" Министерства дорожного хозяйства, транспорта Магаданской области. На нее поступило 65 звонков, по всем обращениям пассажиров "ВИМ-Авиа" даны разъяснения", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный держит ситуацию с задержками рейсов компании "ВИМ Авиа" на контроле.

Ранее сообщалось со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. По данным следствия, в аэропорту Домодедово в Москве были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов "ВИМ-Авиа" отправлением 22 и 23 сентября, 2997 пассажирам причинен имущественный вред.

В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов компании "ВИМ Авиа" из московского аэропорта Домодедово связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.