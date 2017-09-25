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Власти Подмосковья объявят конкурс на проект реконструкции Сергиева Посада в 2018 году

Общество
25 сентября, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По данным губернатора Московской области, работы будут рассчитаны на семь-десять лет

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют объявить конкурс на многолетнюю концептуальную реконструкцию Сергиева Посада в начале 2018 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы сейчас разработаем техническое задание. В начале 2018 года мы объявим конкурс на концептуальную реконструкцию Сергиева Посада. Работы будут рассчитаны на семь-десять лет", - сказал он, не уточнив объем и источники финансирования программы.

По словам губернатора, обновление города позволит "каждый год привлекать сюда больше туристов". Сейчас ежегодный прирост туристического потока в Сергиев Посад составляет около 10%. По итогам 2017 года он, как ожидается, примет порядка 2 млн туристов.

Сергиев Посад включен в Федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации", утвержденную в конце января 2017 года. Границы туристического кластера установлены в пределах муниципального района с доминантой на Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Ядром этой территории принята историческая часть города, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Власти рассчитывают, что развитие района по ФЦП позволит увеличить туристский и экскурсионный поток в Сергиево-Посадский район в 2018 году до 2,5 млн человек в год. По этой программе в кластере должны быть построены 26 объектов туристической и обеспечивающей инфраструктур и трехкилометровая пешеходная зона с набережной в западном направлении от центра Сергиева Посада к лесному озеру. Также по ФЦП в городе расширят пешеходные части улиц и разработают проектно-сметную документацию на строительство Восточного въезда в кластер.

Власти Московской области в перспективе видят Сергиев Посад "медленным" туристическим городом с большим количеством пешеходных маршрутов и достопримечательностей, добавили в пресс-службе.

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