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Немцы Крыма хотят пригласить в республику избранных депутатов Бундестага

Общество
25 сентября, 16:08 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября./ТАСС

Отмечается, что предварительные переговоры уже проведены

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября./ТАСС/. Немцы Крыма планируют пригласить на полуостров избранных депутатов Бундестага, сообщил в понедельник ТАСС руководитель немецкой культурной автономии в Крыму, депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

"Мы ждем избранных депутатов нового состава Бундестага. Предварительные переговоры уже проведены. Хотим, чтобы они лично посмотрели, какие перемены к лучшему произошли в российском Крыму", - отметил Гемпель. По его словам, визит депутатов немецкого парламента, может состояться в конце ноября 2017 года.

В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Победу на них одержал консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, набрав 33% голосов избирателей. Таковы официальные предварительные результаты, опубликованные в понедельник ночью председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером.

На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей.

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Выборы в Бундестаг - 2017
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