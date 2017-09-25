Эксперты: Telegram-каналы идеальны для пиара, но далеки от журналистики

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Telegram-каналы, число которых растет в России в геометрической прогрессии, не являются журналистикой, а зачастую решают задачи информационных вбросов в интересах конкретных групп людей, однако в ряде случаев за подобными публикациями может скрываться полезная для журналистов информация. Об этом заявили ТАСС эксперты медиаотрасли.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что пресс-службы многих министерств и госкомпаний стали включать в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы мессенджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле мониторят публикации в наиболее известных общественно-политических каналах, однако скептически относятся к содержательному качеству информации в подобных источниках.

Вместе с тем в понедельник замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил ТАСС, что министерство не намерено настаивать на статусе СМИ для таких каналов.

Секрет популярности

Рассылки информационных сообщений подписчикам в Telegram стали популярны около года назад. Новый феномен подтвердил лидирующие позиции мессенжера, созданного командой бизнесмена Павла Дурова, на российском рынке. Возможный запрет мессенджера в России из-за отказа раскрывать информацию о пользователях только добавил ему популярности.

В своей публикации "Ведомости" составили рейтинг самых популярных Telegram-каналов. В пятерку лидеров вошли анонимный канал "Сталингулаг" (156,6 тыс. просмотров), канал блогера Ильи Варламова "Варламов" (63,5 тыс. просмотров), анонимный канал "Незыгарь" (50,2 тыс. просмотров), канал журналиста Алексея Венедиктова Aavst (44,8 тыс. просмотров), канал политолога Леонида Давыдова "Давыдов индекс" (43,3 тыс. просмотров).

Генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов считает, что каналы Telegram стали новым инструментом манипулирования общественным мнением. "Те, кто организуют подобные информационные вбросы, преследуют самые разные цели, - полагает он. - Такова психология человека, что разного рода "секреты" и "компроматы" будут всегда интереснее, поэтому под этим соусом зачастую публикуется то, что называется "постправдой" или откровенным фейком. И это очень серьезно", - добавил Михайлов.

Вместе с тем он признал, что новая медийная среда уже создана, и от пользователя зависит, что он предпочтет: точность и объективность или эпатаж. "Мы являемся свидетелями уникального явления, когда самая неправдоподобная информация может в считанные секунды взорвать информационное поле, - считает он. - То, что информационные технологии создали новую медийную среду, которая позволяет манипулировать общественным мнением и большими группами людей, - это факт".

Не журналистика

Гендиректор ТАСС считает, что журналистика и авторитетные источники информации не должны прятаться за безымянными каналами.

"У журналиста может быть только один формат - его имя и честно исполняемый им профессиональный долг - сообщать достоверную, непредвзятую информацию", - сказал Михайлов.

"В этой связи назвать журналистикой анонимные публикации неподтвержденной информации в мессенджерах, которые не несут ответственности за достоверность, категорически нельзя, даже если сообщение появилось на самом читаемом канале мессенджера, имеющем десятки тысяч подписчиков", - отметил он.

Информации и свободы больше, точности меньше

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в сентябре завела собственный аккаунт @tikandelaki, который уже собрал более 1,7 тыс. подписчиков.

Медиаменеджер полагает, что многие известные люди получили "возможность говорить свободнее, когда их никто не узнает, поэтому ведут каналы инкогнито, либо доносят свою позицию через знакомых авторов". Таким образом, свобода Telegram "дает возможность получить гораздо больше информации, чем есть в официальных источниках".

По-настоящему анонимных каналов, говорит Канделаки, не так уж много, "их создают либо для давления на какой-то конкретный бизнес, либо для раздувания внутриэлитных конфликтов".

"Конечно, не все то, о чем пишут в Telegram, является правдой, любую информацию надо оценивать критично, однако человек "в теме" всегда может проанализировать текст и понять, что имеет шансы оказаться правдой, а что нет. Поэтому каналы Telegram зарекомендовали себя как ресурс для думающей и читающей публики", - добавила она.

Доставка информации - "прямо в мозг"

Генеральный директор телеканала "360", главного вещателя Подмосковья, Вячеслав Духин считает, что появление множества каналов в Telegram можно увязать с термином "альтернативные новости". "Теперь - если есть аудитория и есть контент для нее - появился удобный канал доставки: прямо в мозг, точнее, в телефон каждому человеку", - сказал Духин.

По его словам, медийный потенциал мессенджера обнаружился случайно, когда пиарщики и политологи стали "обкатывать" на аудитории каналов запуски сплетен.

Говоря о жизнеспособности каналов, Духин заметил, что она в руках Роскомнадзора и подчиненных Павла Дурова. "Первый может все запретить, и тогда стремительный взлет остановится, вторые могут сделать ошибку - уже бывали гениальные приложения и сервисы, которые неожиданно гибли", - сказал Духин.

Гендиректор телеканала уверен, что "информационное поле в любом случае научится иметь дело с новой площадкой". "Наверное, появятся какие-то правила, возможно, стоит ждать верификации источников, аналога синей галочки, которая есть в других социальных сетях", - полагает он.

Говоря о состязании с крупными СМИ, Вячеслав Духин выразил мнение, что новые каналы с точки зрения рекламных доходов и охвата больших аудиторий не смогут конкурировать, а вот с точки зрения "инструмента пиара, особенно серого и черного, - возможно".

Новый инструмент для СМИ

Первый заместитель редакционного директора холдинга News Media Анатолий Сулейманов дал низкую оценку осведомленности анонимных Telegram-каналов. По его словам, "доверять им нельзя".

В целом же он считает, что каналы "могут составить конкуренцию СМИ, но в будущем, потому что доля пользователей мессенджером в России пока невелика".