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"Турпомощь": задержки внутренних рейсов "ВИМ-Авиа" не попадают под Монреальскую конвенцию

Общество
25 сентября, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам гендиректора ассоциации, конвенция касается международных рейсов, а "по внутренним перевозкам пока нормы те же - 25 рублей в час"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пассажиры внутрироссийских рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", рейсы которой массово задерживаются с конца прошлой недели, не смогут воспользоваться Монреальской конвенцией, которую месяц назад ратифицировала Россия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"У нас месяц как начала действовать Монреальская конвенция. Это то, что касается международных перевозок. По внутренним перевозкам, к сожалению, пока нормы те же - 25 рублей в час", - сказал Осауленко.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

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Правила конвенции подразумевают существенное увеличение максимального размера компенсаций пассажирам и их родственникам за вред, причиненный во время полета. Участниками Монреальской конвенции являются более 130 государств.

Согласно Монреальской конвенции, за задержку рейса каждому пассажиру положена компенсация до 4694 СПЗ, или около 390 тыс. рублей. До вступления в силу закона о присоединении РФ к Монреальской конвенции размер компенсации за задержку рейса составляла 25 рублей за каждый час.

Осауленко также добавил, что, хотя за компенсацией за задержку рейса пассажиры в любом случае должны будут обратиться к представителю авиакомпании, "застрявшие" в аэропорту пассажиры могут приобрести билет на аналогичный рейс у другого перевозчика, а после прибытия в пункт назначения предъявить претензии "ВИМ-Авиа".

Ранее в понедельник сообщалось, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", задержавшей на днях десятки рейсов. Росавиация сообщала, что длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

В самой авиакомпании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

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