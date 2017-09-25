Полпред: более 2,8 тыс. жильцов аварийных домов в Карелии ожидают получения нового жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,8 тыс. жителей Карелии ожидают получения нового жилья в рамках программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил в понедельник в Петрозаводске полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов на совещании, прошедшем после церемонии вступления в должность нового главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья требует первоочередных решений. Новоселья в Карелии ждут более 2,8 тыс. человек", - процитировала Цуканова пресс-служба главы региона. Полпред поручил главе республики держать ситуацию с выполнением программы под личным контролем, а также более внимательно относиться к качеству построенного жилья.

Полпред также подчеркнул необходимость исполнения "майских" указов президента, которые в регионе "исполняются не в полном объеме - 23 показателя из 40".

На совещании обсуждались также меры по защите прав обманутых дольщиков, по снятию инфраструктурных ограничений и снижению тарифов, вопросы подготовки региона к зиме, проводимая властями региона работа по получению финансовых средств из резервного фонда президента России.

"Один из вопросов, который поможет поднять экономику с колен, создать новые рабочие места - это тарифообразование, железнодорожные тарифы и тарифы по энергетике. Здесь есть уже серьезное движение вперед. В ближайшее время наверняка бизнес должен почувствовать на себе позитивные изменения", - сказал журналистам Цуканов, не став раскрывать конкретные показатели.

По словам главы Карелии отметил, людей, прежде всего, волнуют вопросы развития инфраструктуры, состояния дорог, жилищно-коммунальной сферы, проблемы высоких тарифов.

О федеральной программе развития Карелии

По словам Цуканова, новому правительству Карелии необходимо также добиться финансирования в полном объеме действующей федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года" (ФЦП). В прошлом году и в этом году средства не были предусмотрены в федеральном бюджете в полном объеме. Нужно требовать, чтобы эти деньги были возвращены республике", отметил полпред. С 2016 по 2020 год на ФЦП из федерального бюджета планировалось выделять по 3 млрд рублей ежегодно, но в 2016 году на эти цели в бюджете страны было заложено 200 млн рублей, а на 2017 год - 169 млн рублей.

"Дальше нужно работать над созданием новой ФЦП, учесть мнение населения и просить более серьезного финансирования. Это особый регион, который требует особого внимания. Но, безусловно, правительство РФ ждет шагов со стороны республики. Когда будет внятная, аргументированная позиция, цифры, четко сформулированные задачи и индикативные показатели, можно будет рассчитывать на поддержку федерального бюджета", - сказал журналистам Цуканов.

Ранее на совещании он отметил ряд позитивных результатов, которых республика добилась за семь месяцев этого года. "На 1,4% выросло промышленное производство, в том числе на 2,7% - в горнопромышленном комплексе, на 10,3% увеличились инвестиции в основной капитал, значительно вырос объем работ, выполненных в строительстве - на 44,6%. Наблюдается снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,9% - на Северо-Западе республика находится по этому показателю на втором месте", - сказал Цуканов.