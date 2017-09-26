В Японии перенесли извлечение ядерных отходов на двух реакторах "Фукусимы-1" на 2023 год

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Сроки работ по извлечению отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из специальных бассейнов на первом и втором реакторах аварийной японской АЭС "Фукусима-1" будут перенесены с 2020 на 2023 год. Об этом говорится в дорожной карте, одобренной правительством Японии во вторник по итогам заседания профильных министров.

Отмечается, что это связано с необходимостью провести дополнительную оценку безопасности этой операции, а также решить несколько технических задач. Согласно принятому документу, извлечение отработавших топливных стержней на третьем реакторе этой станции должно начаться по расписанию - в течение следующего года. Однако работы по удалению остатков расплавившегося топлива на первых трех реакторах "Фукусимы-1" пришлось перенести с первой половины 2018 на 2019 год. Дорожная карта также ставит цель сократить объемы протекающих под станцией грунтовых вод с 200 до 150 т в сутки к 2020 году.

Энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) принесла извинения за очередную отсрочку, которая стала уже третьей по счету. "Мы приносим извинения перед жителями префектуры за беспокойство и неудобства. Мы намерены и дальше прилагать усилия, чтобы обеспечить полную безопасность до окончания работ по ликвидации аварии", - говорится в сообщении на сайте компании.