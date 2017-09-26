"ВИМ-Авиа" в ближайшие два дня выполнит полеты между Благовещенском и Москвой

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" между Благовещенском и Москвой, запланированные на два ближайших дня, состоятся, сообщила во вторник пресс- служба правительства Амурской области. Ранее сообщалось, что полеты продолжатся до 2 октября.

"В ближайшие два дня рейсы "ВИМ-Авиа" в Благовещенск будут осуществлены. С оговоркой: вылет из Москвы состоится из аэропорта Домодедово, прилет - в аэропорт Внуково. Об этом удалось договориться после того, как стало понятно, что "ВИМ-Авиа" не сдержит своего обещания по поводу сохранения перевозок до 2 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за больших долгов за топливо перед компанией "Татнефть" последняя не заправляет воздушные суда "ВИМ-Авиа", а аэропорт Домодедово из-за отсутствия оплаты со стороны авиакомпании не выпускает самолеты.

"Удалось договориться о том, что в ближайшие два дня под гарантийные обязательства будут заправлены борта, вылетающие в направлении Благовещенска и Анадыря. Все остальные рейсы по стране задержаны на неопределенное время", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Козлова.

Первый борт сообщением Москва-Благовещенск вылетел из Домодедова. Он должен прибыть в 18:00 местного времени (12:00 мск). Обратный рейс вылетит, ориентировочно, в 20:00 мск (14:00 мск). Он прибудет в столичный аэропорт Внуково.

"Сейчас самое главное - вывезти всех пассажиров, которые купили авиабилеты и ждут отправления своих рейсов. Хочу обратиться ко всем жителям области: не рискуйте. По возможности воздержитесь от полетов с проблемной компанией, чтобы защитить себя и своих близких от многочасовых задержек и других возможных неудобств", - добавил Козлов.

Проблемы с рейсами "ВИМ-Авиа"

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно- заправочными организациями.

Накануне авиакомпания "ВИМ-Авиа" заверила власти Амурской области в том, что сохранит все рейсы из Благовещенска и в Москву до 2 октября. Власти региона рассчитывают, что авиакомпания "Икар" с 6 октября вдвое увеличит число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа".

По словам главы Минтранса Амурской области Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели. Губернатор Александр Козлов добавил, что переговоры также намечены с авиакомпаниями UTair и "Россия".