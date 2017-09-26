Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минобрнауки открыла школу при филиале МГУ в Ереване

Общество
26 сентября, 9:39 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 26, сентября. /ТАСС

Занятия в школе начались 1 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева и министр образования и науки Республики Армения Левон Мкртчян приняли участие в торжественном открытии школы при филиале МГУ имени Ломоносова в Ереване, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня очень важный и одновременнно очень трогательный день. Важный, потому что при филиале МГУ происходит официальное открытие школы", - сказала Васильева. Она уточнила, что занятия в школе начались 1 сентября.

"Школа носит имя выдающего политического деятеля Армена Генриховича Ерицяна, который по праву снискал всеобщую славу, это человек, который приложил огромные усилия в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций (во многом благодаря Ерицяну было создано МЧС Армении - прим. ТАСС). Он один из основателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования и один из отцов-основателей филиала МГУ и этой школы", - отметила министр. По ее мнению, новое учебное заведение по праву носит имя этого человека. "Это светлое имя станет символом, который сочетает в себе истинные принципы гуманизма и образования", - считает Васильева.

Она подчеркнула, что МГУ является узнаваемым брендом во всем мире. "Очень хорошо, что и филиал этого вуза, и школа теперь есть в Армении. Я думаю, не случайно, что и среди ее попечителей много выпускников МГУ", - сказала глава Минобрнауки РФ.

Завершая свое выступление, Васильева обратилась к спонсорам школы. "Когда большой бизнес вкладывает в человеческий потенциал, это уважение, в первую очередь, к своей стране, беспокойство о ее будущем. Потом эти дети будут учиться и работать в своей стране, это самое важное", - заключила Васильева.

Многопрофильная школа при филиале МГУ имени Ерицяна предназначена для старшеклассников. Школа получила свидетельство о регистрации в феврале, а 1 сентября 2017 года - разрешение преподавать на русском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
2
В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки 225 тысяч долларов
3
Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
6
В Иркутске задержан сторонник ИГ, находившийся в международном розыске
7
Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама