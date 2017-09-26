Глава Минобрнауки открыла школу при филиале МГУ в Ереване

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева и министр образования и науки Республики Армения Левон Мкртчян приняли участие в торжественном открытии школы при филиале МГУ имени Ломоносова в Ереване, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня очень важный и одновременнно очень трогательный день. Важный, потому что при филиале МГУ происходит официальное открытие школы", - сказала Васильева. Она уточнила, что занятия в школе начались 1 сентября.

"Школа носит имя выдающего политического деятеля Армена Генриховича Ерицяна, который по праву снискал всеобщую славу, это человек, который приложил огромные усилия в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций (во многом благодаря Ерицяну было создано МЧС Армении - прим. ТАСС). Он один из основателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования и один из отцов-основателей филиала МГУ и этой школы", - отметила министр. По ее мнению, новое учебное заведение по праву носит имя этого человека. "Это светлое имя станет символом, который сочетает в себе истинные принципы гуманизма и образования", - считает Васильева.

Она подчеркнула, что МГУ является узнаваемым брендом во всем мире. "Очень хорошо, что и филиал этого вуза, и школа теперь есть в Армении. Я думаю, не случайно, что и среди ее попечителей много выпускников МГУ", - сказала глава Минобрнауки РФ.

Завершая свое выступление, Васильева обратилась к спонсорам школы. "Когда большой бизнес вкладывает в человеческий потенциал, это уважение, в первую очередь, к своей стране, беспокойство о ее будущем. Потом эти дети будут учиться и работать в своей стране, это самое важное", - заключила Васильева.

Многопрофильная школа при филиале МГУ имени Ерицяна предназначена для старшеклассников. Школа получила свидетельство о регистрации в феврале, а 1 сентября 2017 года - разрешение преподавать на русском языке.