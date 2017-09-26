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Twitter пообещал разместить персональные данные российских пользователей в 2018 году

Общество
26 сентября, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, компанию пока не будут проверять, поскольку она написала официальное письмо

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Материал из 1 страницы
© EPA/ANDREW GOMBERT

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Компания Twitter пообещала разместить персональные данные российских пользователей в 2018 году. Об этом заявил во вторник журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Twitter в официальном письме обозначил срок полной локализации баз данных на территории РФ их пользователей - это 2018 год", - сообщил он.

"Мы как всегда исходим из позиции доброй воли - поскольку компания написала нам официальное письмо, мы до этого момента ее проверять не будем, - продолжил он. - После этого момента мы ее сразу и проверим".

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.

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