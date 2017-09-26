Разуваева: для участников фестиваля молодежи создан мессенджер с дополненной реальностью

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мессенджер с функцией дополненной реальности создали для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель Дирекции по подготовке и проведению XIX ВФМС Ксения Разуваева.
"Ребята из Тулы сделали для нас коммуникационную платформу - специальный мессенджер с дополненной реальностью. Их компания является одним из лидеров на рынке IT", - сообщила она.
"По форме - это мобильное приложение, по содержанию - синтез мессенджера с элементами дополненной реальности и личного кабинета, в котором можно будет записаться на одно из многочисленных мероприятий фестиваля", - пояснила Разуваева.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.