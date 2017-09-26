Число суицидов в московских СИЗО снизилось с начала этого года в три раза

Ассоциация ФинТех первой в мире может запустить блокчейн-платформу для финансового рынкаЭкономика и бизнес 26 сентября, 14:13
Футболист "Спартака" Тигиев вернется после травмы в марте 2018 годаСпорт 26 сентября, 14:07
Источник: Нигматулин и Сергеев вышли во второй тур голосования на выборах президента РАННаука 26 сентября, 14:05
Комитет по этике РФС: поведение тренера "Арарата" Григоряна портит репутацию футболаСпорт 26 сентября, 14:02
ГТЛК ищет стратегического инвестора для угольного терминала "Лавна"Транспорт 26 сентября, 13:57
Экс-директор завода в Нижнем Тагиле, рабочие которого пожаловались Путину, пойдет под судПроисшествия 26 сентября, 13:54
Касаткина победила вторую "ракетку" мира Халеп на турнире WTA в КитаеСпорт 26 сентября, 13:50
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области ШанцеваПолитика 26 сентября, 13:44
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФЭкономика и бизнес 26 сентября, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число случаев самоубийств в московских следственных изоляторах снизилось в три раза с начала этого года по сравнению с прошедшим годом. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Количество суицидов значительно снижается. С начала 2017 года случаев, в которые мы вмешивались в изучение причин, которые к этому привели, в сравнении с предыдущими годами (в 2015 году - семь суицидов, в 2016 году - шесть) сейчас мы дошли до цифры два", - сказала она.
Потяева отметила, что при наличии видеонаблюдения можно было бы предупредить и избежать суициды в СИЗО.
По ее словам, всего от московских заключенных ей поступило в этом году 316 обращений. "Это составляет приблизительно 12% от обращений, которые поступают в аппарат уполномоченного по этой проблематике", - добавила она.