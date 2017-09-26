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Число суицидов в московских СИЗО снизилось с начала этого года в три раза

Общество
26 сентября, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Показатель уменьшился с шести случаев в прошлом году до двух в текущем

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число случаев самоубийств в московских следственных изоляторах снизилось в три раза с начала этого года по сравнению с прошедшим годом. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Количество суицидов значительно снижается. С начала 2017 года случаев, в которые мы вмешивались в изучение причин, которые к этому привели, в сравнении с предыдущими годами (в 2015 году - семь суицидов, в 2016 году - шесть) сейчас мы дошли до цифры два", - сказала она.

Потяева отметила, что при наличии видеонаблюдения можно было бы предупредить и избежать суициды в СИЗО.

По ее словам, всего от московских заключенных ей поступило в этом году 316 обращений. "Это составляет приблизительно 12% от обращений, которые поступают в аппарат уполномоченного по этой проблематике", - добавила она.

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