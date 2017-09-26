В Эстонии разрабатывают закон о роботах

РИГА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Эстония может стать первой страной мира, в которой деятельность роботов будет регулироваться законом. Соответствующий нормативный акт обсуждает специальная рабочая группа, в которую вошли сотрудники Госканцелярии и министерства экономики и коммуникаций республики.

Изначально рабочая группа обсуждала лишь регулирование самоуправляющихся транспортных средств. Однако, говорит советник по вопросам цифровых инноваций Госканцелярии Мартен Каеватс, эксперты быстро осознали, что ограничиваться только самоуправляемыми автомобилями и законом о дорожном движении неразумно.

"Для того, чтобы в будущем законы были более простыми и понятными, и чтобы не приходилось постоянно вносить в них изменения, возникла мысль заниматься искусственным интеллектом в более широком смысле. Главный вопрос заключается в степени ответственности этого искусственного интеллекта", - сказал он газете Eesti Päevaleht.

Одна из тем, которую обсуждает рабочая группа, - это создание нового правового субъекта, так называемой электронной личности. Это, говорят авторы идеи, позволит определить ответственность в случаях, когда беспилотный автомобиль попадает в аварию или защититься от действий недоброжелателя, если тот попытается использовать робота в противоправных целях. Эстонские эксперты говорят, что все эти вопросы надо прописать в законе уже сегодня, так как через пять лет может быть слишком поздно.

"Я не вижу иной возможности. Робототехника развивается бешеными темпами", - говорит представитель адвокатского бюро Triniti Кармен Турк. В качестве примера он приводит роботов-опекунов, которые, с его точки зрения, являются технологией ближайшего будущего. "Они помогают пожилым людям, а также людям с травмами. Поднимают их с кроватей, помогают передвигаться и прочее. Потом они начнут покупать в аптеках лекарства для своих пациентов", - говорит он.

Разработчики проекта рассчитывают подготовить документ в ближайшие пару лет. Тогда бы, говорит Каеватс, Эстония опередила в этой области все страны мира.

На прошлой неделе в Эстонии произошло первое ДТП с участием робота: в Таллине на пешеходном переходе столкнулись автомобиль и робот-курьер, который осуществлял доставку заказа. От столкновения робот упал на бок, но серьезных повреждений не получил. Коммерческий директор производителя робота компании Starship Technologies Аллан Мартинсон говорит, что вина ДТП полностью лежит на водителе, поскольку доставщик переходил дорогу на зеленый свет. "Когда горит зеленый свет, то водитель должен пропустить пешехода, велосипедиста и робота", - говорит Мартинсон.