В Таллине поставят памятник Сергею Довлатову

РИГА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Памятник известному советскому писателю Сергею Довлатову (1941-1990) появится в столице Эстонии. Такое решение приняла сегодня городская управа Таллина.

Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия. "Возможно, это необязательно должен быть классический монумент, который потребует больших финансов. Может, это будет скамейка Довлатова где-нибудь в парке. Безусловно, нужно будет провести конкурс идей, а также привлечь к работе комиссии знатоков биографии и творчества Довлатова", - сказал председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллина Анто Лийват.

Эстонский писатель Андрей Хвостов называет решение об установке памятника Довлатову знаковым. "Довлатов - это пример литературы, которая обладает объединяющей силой. Он приехал сюда как наблюдатель, заметил специфику эстонского общества и запечатлел результаты своего наблюдения. Наблюдения Довлатова являются подспорьем при анализе нашего общества не только для литературоведов, но и политологов и историков", - убежден он.

Памятник писателю

С идеей поставить в Таллине памятник Довлатову группа эстонских писателей выступила в начале сентября. Как говорил один из них, Андрей Хвостов, именно в Таллине, где Довлатов работал корреспондентом газеты "Советская Эстония", он встал на путь профессионального литератора и именно эстонский журналистский опыт лег в основу сюжетов сборника рассказов "Компромисс".

"Компромисс" считается одним из самых ярких произведений как в русской, так и в эстонской литературе, - отмечает Хвостов. - Книги Довлатова отлично переведены на эстонский язык. Несомненно, творчество писателя одинаково любимо как среди эстонских, так и среди русских читателей".

На сегодняшний день в доме в Таллине, где жил Довлатов, висит мемориальная табличка в его честь. Однако именно памятник писателю мог бы стать настоящим символом связи эстонской и русской культур, полагает Хвостов. "Довлатов продолжает оказывать влияние на обе культуры и сегодня: два года назад вышел российский фильм "Конец прекрасной эпохи", рассказывающий именно об эстонском периоде Довлатова. Съемки фильма проходили в разных городах Эстонии", - отмечает он.

Довлатовский фестиваль

В августе этого года в столице Эстонии после трехлетнего перерыва прошел литературный фестиваль, посвященный творчеству Сергея Довлатова. Мероприятие состоялось при поддержке министерства культуры Эстонии и властей Таллина. На нем представили четырехтомник Сергея Довлатова, выпущенный московским издательством "Азбука- Аттикус". На презентации в частности выступила прибывшая из США дочь писателя Катерина, которая перевела его "Заповедник" на английский язык.

Кульминацией фестиваля стал "Довлатовский марафон" в большом зале Русского театра. В этом шоу приняли участие несколько десятков общественных и культурных деятелей Эстонии и других стран, а также прозвучали любимые джазовые композиции Довлатова, которые исполнили музыканты из России и Эстонии.

Писатель в Таллине

Сергей Довлатов жил в Таллине (Эстонская ССР) с 1972 по 1976 год, здесь он работал корреспондентом газет "Советская Эстония" и "Вечерний Таллин". Этот период жизни нашел отражение в нескольких произведениях писателя, включая популярный сборник рассказов "Компромисс", который написан от лица журналиста этих двух изданий.

Довлатов известен как автор повести "Иностранка", сборников рассказов "Наши", "Чемодан" и многих других. Он один из создателей и главный редактор русскоязычной газеты "Новый американец" (1980-1982), выходившей в США.