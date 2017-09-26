Более 1 тыс. прихожан собрались на богослужение в Астрахани с участием патриарха Кирилла

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун одного из главных праздников Православной церкви - Воздвижения Креста Господня - возглавил всенощное бдение в храме Казанской иконы Божией матери в Астрахани. Как сообщил ТАСС настоятель храма иеромонах Николай, участие в богослужении приняли более 1 тыс. прихожан.

"На праздник в храм пришло более 1 тыс. человек. Это и люди старшего поколения, и молодежь. Многие пришли семьями вместе с детьми и выстояли всю службу", - сказал настоятель.

В ходе богослужения патриарх совершил таинство миропомазания - каждый верующий, присутствовавший в храме, смог получить благословение. "Воздвижение в храме древа крестного - символическое отображение той победы, которую Господь явил над силами зла на Голгофе", - отметил патриарх после богослужения.

В завершении богослужения глава РПЦ преподнес храму икону - образ Святителя чудотворца Николая, а митрополит Астраханский и Камызякский Никон подарил патриарху икону Казанской Божией матери.

Храм в честь Казанской иконы Божией матери считается одним из старейших в Астрахани, ему более 100 лет.

Визит патриарха Кирилла в Астрахань, приуроченный к 300-летию Астраханской губернии, которое отмечается в этом году, начался во вторник с посещения строящегося храма Живоначальной Троицы в микрорайоне Бабаевского, где патриарх освятил шестиметровый крест церкви. Также предстоятель РПЦ освятил место под строительство храма Святителя Николая на территории Каспийского института морского и речного транспорта. 27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня патриарх Кирилл возглавит божественную литургию в Успенском кафедральном соборе астраханского кремля.