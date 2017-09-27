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"Известия": максимальную крепость слабоалкогольных напитков могут понизить на два градуса

Общество
27 сентября, 3:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Отмечается, что проект нового ГОСТа относится к популярным напиткам, которые выпускаются под наименованиями коктейлей

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты разработали проект ГОСТа на слабоалкогольные напитки, который предполагает ограничение их максимальной разрешенной крепости семью градусами вместо нынешних девяти. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на подготовивший документ Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

В организации пояснили, что новый ГОСТ "Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия" относится к популярным напиткам, которые выпускаются под наименованиями коктейлей, сообщает издание. По его данным, стандарт должен заменить документ, действующий с 2008 года и не учитывающий ряда современных норм.

Как рассказали в институте "Известиям", кроме понижения максимальной крепости слабоалкогольного напитка, новым стандартом предлагается запретить искусственный подсластитель и ограничить использование ортофосфорной кислоты, а также оговорить требования к маркировке продукции.

ГОСТ должен быть утвержден Росстандартом, при этом в ведомстве не ответили на запрос "Известий". В базе данных Росстандарта указывается, что на публичное обсуждение проекта отведено два месяца начиная с 10 сентября.

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