"Известия": максимальную крепость слабоалкогольных напитков могут понизить на два градуса

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты разработали проект ГОСТа на слабоалкогольные напитки, который предполагает ограничение их максимальной разрешенной крепости семью градусами вместо нынешних девяти. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на подготовивший документ Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
В организации пояснили, что новый ГОСТ "Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия" относится к популярным напиткам, которые выпускаются под наименованиями коктейлей, сообщает издание. По его данным, стандарт должен заменить документ, действующий с 2008 года и не учитывающий ряда современных норм.
Как рассказали в институте "Известиям", кроме понижения максимальной крепости слабоалкогольного напитка, новым стандартом предлагается запретить искусственный подсластитель и ограничить использование ортофосфорной кислоты, а также оговорить требования к маркировке продукции.
ГОСТ должен быть утвержден Росстандартом, при этом в ведомстве не ответили на запрос "Известий". В базе данных Росстандарта указывается, что на публичное обсуждение проекта отведено два месяца начиная с 10 сентября.