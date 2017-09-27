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Аргентинская делегация видит в фестивале молодежи возможность для расширения связей

Общество
27 сентября, 9:27 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) даст представителям разных стран объединить усилия по реализации задуманных ими планов, а также поможет Аргентине расширить связи с миром. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель аргентинского Национального подготовительного комитета Мауро Диас Аддад.

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© Михаил Фомичев/ТАСС

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"Этот фестиваль позволит нам познакомиться, узнать, какие темы обсуждают разные организации, что происходит в каждой стране", - сказал он.

Представитель аргентинской делегации также видит в форуме "возможность для координации". "Учитывая, как происходит общение между людьми сегодня, что может быть лучше, чем увидеться с тысячами молодых людей вместо того, чтобы говорить по телефону, и обсудить, о чем мы думаем и как мы хотим изменить действительность", - сказал Аддад.

"С другой стороны, для Аргентины, для нашей делегации очень важно расширить связи со всем миром", - отметил он. По его словам, они хотели бы "показать на фестивале, что происходит в республике, что делает и о чем думает местная молодежь".

Равенство и прогресс

Как считает Аддад, одной из тем форума должно стать гендерное равенство. "Об этом начали активно говорить в Латинской Америке. Не знаю, как идет обсуждение этой темы в других странах, но это очень важный вопрос, учитывая существующее сегодня неравенство между мужчинами и женщинами", - отметил он.

По его мнению, участники форума также должны обсудить, "куда движет человечество сегодняшний прогресс", и как не допустить его негативных проявлений. "Многие говорят, что мы будущее. Да, но мы и настоящее, и мы создаем это настоящее", - добавил он.

По словам опрошенных участников аргентинской делегации, пришедших во вторник на встречу в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе, они хотели бы также обсудить на форуме в Сочи вопросы экономики и образования.

По данным представительства Россотрудничества, помогающего в организации участия аргентинской делегации, из южноамериканской республики в Россию приедут около 160 человек.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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