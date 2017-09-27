На юге и в центре Хабаровского края ожидается резкое похолодание

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха в Хабаровском крае может понизиться в четверг с 11-12 градусов тепла до трех градусов мороза. О заморозках в южных и центральных районах в среду предупредило главное управление МЧС по региону.

"По информации Дальневосточного управления Росгидромета, с 28 по 30 сентября на территории Нанайского, Комсомольского, Амурского, Солнечного, Хабаровского, Вяземского, Бикинского районов и района им. Лазо Хабаровского края ожидаются заморозки от 0 до минус 3 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

Из-за резкого похолодания (сейчас днем - 10-12 градусов тепла), по данным отдела мониторинга и прогнозирования регионального Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, могут возникнуть аварии на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на ЛЭП и затруднения в движении всех видов транспорта. Повышается вероятность возникновения ДТП на трассах федерального и местного значения

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований, взаимодействующих структур и ведомств о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

Ранее сообщалось, что похолодание в нескольких регионах Дальнего Востока связано со смещением арктических холодных воздушных масс.