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Вылет рейса "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск вновь отложили из-за проблем с бортом

Общество
27 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее рейс уже был задержан на 12,5 часа

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вылет рейса компании "ВИМ-Авиа" из столичного аэропорта Внуково в Благовещенск, задержанный ранее на 12,5 часа, вновь отложен: перевозчик прислал самолет, рассчитанный на большее число пассажиров. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

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"ВИМ-Авиа" может прекратить полеты

Компания "Вим-Авиа" с конца прошлой недели начала задерживать вылеты своих рейсов, в том числе в Приамурье. Позже стало известно, что перевозчик вообще прекратит полеты в Благовещенск. В среду минтранспорта Амурской области рекомендовало пассажирам "ВИМ-Авиа", вылетающим из Москвы в Благовещенск, не ждать своих рейсов, а воспользоваться ближайшим, однако этот рейс вначале перенесли на 12,5 часа - с ожидаемых 2:00 на 14:30 мск, а затем вновь отложили из-за проблем с бортом.

"62 человека улетят в Благовещенск на другом воздушном судне. <...> Накануне на совещании в Росавиации было обговорено, что для вылета оставшихся амурчан предоставят самолет небольшой вместимости, но сегодня во Внуково почему-то предоставили Boeing вместимостью больше 200 человек, поэтому борт в последний момент не отправили из-за маленькой загрузки. <...> После вмешательства губернатора Александра Козлова во Внуково происходит замена борта, ищут экипаж", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что первоначально ни аэропорт, ни авиакомпания не уведомили губернатора и правительство Амурской области о замене борта и отмене вылета. Пассажирам задержанного рейса выдали горячее питание и воду.

"Ориентировочно вылет намечен на 14:00 мск", - добавили в пресс-службе. В справочной службе аэропорта Благовещенска ТАСС сообщили, что рейс ориентировочно прибудет в Благовещенск в четверг в 01:00 местного времени (19:00 мск среды).

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Власти Амурской области рассчитывают, что авиакомпания "Икар" с 6 октября вдвое увеличит число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы, вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа". По словам главы областного минтранса Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели. Губернатор Александр Козлов добавил, что переговоры также намечены с авиакомпаниями "ЮТэйр" и "Россия".

Проблемы "Вим-Авиа"

Как сообщалось ранее, "ВИМ-Авиа" - десятая по величине авиакомпания России - стоит на грани приостановки перевозок. Источник, близкий к руководству перевозчика, ранее заявил ТАСС, что задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ превышает 660 млн руб., из них 573,5 млн руб. приходится на Домодедово.

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