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Минобрнауки не планирует давать учителям право наказывать детей

Общество
27 сентября, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По мнению главы ведомства Ольги Васильевой, "достаточно слова бывает для того, чтобы нерадивый малыш понял, что он сделал неправильно"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева не поддержала идею дать учителям право наказывать детей. С соответствующим предложением к ней обратились в среду в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

"Достаточно слова бывает для того, чтобы нерадивый малыш понял, что он сделал неправильно. Я думаю, совершенно напрасно преуменьшать роль учителя. Она была есть и будет", - сказала министр.

"Учитель - это непростая профессия и никогда не будет, и человек, который входит в класс, очень много может и много несет", - подчеркнула Васильева.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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