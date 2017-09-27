Минобрнауки не планирует давать учителям право наказывать детей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева не поддержала идею дать учителям право наказывать детей. С соответствующим предложением к ней обратились в среду в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

"Достаточно слова бывает для того, чтобы нерадивый малыш понял, что он сделал неправильно. Я думаю, совершенно напрасно преуменьшать роль учителя. Она была есть и будет", - сказала министр.

"Учитель - это непростая профессия и никогда не будет, и человек, который входит в класс, очень много может и много несет", - подчеркнула Васильева.