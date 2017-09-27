Участники региональной программы Всемирного фестиваля молодежи прошли обучение в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Сто пятьдесят участников из Оренбурга региональной программы и волонтеры XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошли подготовку к встрече иностранных гостей. Об этом сообщили в среду в департаменте молодежной политики Оренбургской области.

"Участники региональной программы и волонтеры - 150 человек прошли тренинг по межкультурной коммуникации и прослушали лекцию представителя МИД России в Оренбурге Александра Кузнецова, на которой они изучали особенности стран - участниц фестиваля", - уточнили в департаменте.

С 14 по 16 октября в Оренбурге пройдет региональная программа фестиваля. Всего от региона отобрано 150 человек для участия на фестивале в Сочи, из них 50 - волонтеры.

"К нам прилетят 100 участников фестиваля - это студенты из более 20 стран, и будут в течение двух дней знакомиться с Оренбургской областью. Это региональная программа, которая будет у нас в Оренбурге, потому что Оренбург и еще 16 городов стали местами проведения региональных программ фестиваля и примут разные количество иностранцев", - сообщила ТАСС директор департамента молодежной политики региона Ирина Останина.

О форуме

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад - карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.