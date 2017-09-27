Число невыездных москвичей-должников достигло 61 тыс.

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число москвичей, ставших невыездными из-за долгов, достигло 61 тыс. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве, с начала года столичные приставы вынесли в отношении должников свыше 86 тыс. постановлений об ограничении права выезда за пределы РФ.
Среди попавших в список невыездных - более 10 тыс. должников по алиментам. "За 8 месяцев 2017 года благодаря применению такой меры было взыскано более 1,3 млрд руб. долгов с граждан, ограниченных в праве на выезд, в том числе с должников по алиментным обязательствам - более 20 млн руб.", - сообщили в УФССП.
Общее число невыездных москвичей-должников за три летних месяца выросло на 20 тыс. человек. Одновременно почти до 20 тыс. человек выросло число должников в Москве, которым приставы ограничили право управления автомобилем. Если среди невыездных должники по алиментам составили 8 тыс. человек, то среди ограниченных в праве вождения - более 17 тыс.
Как сообщил ранее в интервью ТАСС главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских, более трети должников в Москве, которым ограничен выезд за границу, задолжали по кредитам. В первом полугодии долги по кредитам перекрыли возможность пересечь границу 23 тыс. жителей столицы. За полугодие по всей стране ограничение выезда должников позволило взыскать с них почти 13 млрд руб. Всего по России число невыездных за долги составляет 1,6 млн человек.