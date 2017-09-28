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Посол Франции: российские туристы будут получать визы за 48 часов

Общество
28 сентября, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Сильви Берманн отметила, что в этом году число туристов во Франции значительно возросло

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские туристы с 1 ноября будут получать визы во Францию в двухдневный срок. Об этом в интервью ТАСС заявила посол республики в Москве Сильви Берманн.

Интервью

Сильви Берманн

Посол Франции в РФ: я хочу, чтобы во Франции лучше узнали Россию

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"Это решение будет реализовано в срок, - отметила она. - Франция является самым популярным туристическим направлением в мире, и мы будем рады принимать еще больше россиян. Кстати, в этом году число российских туристов во Франции значительно возросло".

В июле премьер-министр республики Эдуар Филипп, представляя правительственный план по повышению привлекательности Франции для туризма, заявил что власти страны намерены сократить срок выдачи туристических виз гражданам иностранных государств, включая Россию, до 48 часов.

Переход на ускоренную процедуру оформления документов начнется с 1 ноября 2017 года.

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