Гарвард возглавил десятку лучших американских университетов

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Гарвардский университет возглавил опубликованный в среду рейтинг лучших университетов США по версии газеты The Wall Street Journal и британского журнала Times Higher Education. Вторую строчку в списке занял нью-йоркский Колумбийский университет, третье место поделили Массачусетский технологический институт и Станфордский университет.

В десятку лучших вошли также Университет Дьюка, Йельский университет, Калифорнийский технологический институт, Университет Пенсильвании, Принстонский университет и Корнеллский университет.

Как отметила газета The Wall Street Journal, цель составления этого рейтинга в том, чтобы оценить, насколько хорошо университеты готовят студентов к самостоятельной деятельности после получения дипломов. При составлении рейтинга учитываются 15 различных факторов, в том числе такие, как уровень доходов выпускников, академические ресурсы каждого из университетов, степень взаимодействия преподавателей и студентов, а также мультикультурная среда в учебных заведениях.

При составлении рейтинга принимались во внимание и результаты опроса 109 тыс. студентов, которым были предложены 7 вопросов для того, чтобы определить, насколько глубоко они вовлечены в учебный процесс. В частности, студентов просили ответить на вопросы о том, каковы их впечатления от преподавателей, какова атмосфера в студенческой среде, ощущают ли они, что в ходе учебы их поощряют мыслить критически и могут ли они порекомендовать свой университет тем, кто только принимает решение о поступлении.

"Составленный нами рейтинг учитывает широкий спектр вопросов, которые должны рассматривать как родители, так и будущие студенты и особый упор при его составлении сделан на финансовых аспектах, - отметил редактор The Wall Street Journal Дэйв Петитт. - Кроме того, большое внимание уделяется тому, на какую зарплату может рассчитывать выпускник того или иного университета, а также тем академическим возможностям, которыми располагают эти учебные заведения. При составлении рейтинга нынешнего года учитывался и такой фактор, как задолженность студента за курс обучения, а также возможность выпускника ее погасить".