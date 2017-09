МГУ поднялся в списке лучших вузов мира по гуманитарным наукам на 15 пунктов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова занял 51-е место в списке лучших вузов мира по специальности "Искусство и гуманитарные науки" по версии предметного рейтинга Times Higher Education. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.

"Московский университет улучшил свои показатели на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом (66-е место в 2016 году)", - уточнили в пресс-службе, добавив, что МГУ - единственный российский вуз, представленный в этом рейтинге.

"Традиционно считается, что российские университеты занимают высокие позиции в рейтингах по естественно-научным дисциплинам и гуманитарии сильно отстают. Приятно, что нам в очередной раз удалось продемонстрировать наши сильные стороны в гуманитарной сфере. Мы улучшили показатели в этой области на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом. Это отражает высочайший уровень исследований наших историков, филологов, искусствоведов, лингвистов и археологов", - цитирует пресс-служба ректора вуза Виктора Садовничего.

В качестве примера он привел совместные проекты ученых-археологов МГУ с европейскими, американскими, южно-корейскими и японскими коллегами, которые позволяют совершать открытия международного значения, а также устанавливать и сохранять контакты в мировом образовательном и научно-исследовательском сообществе.

Садовничий также подчеркнул, что статьи ученых МГУ представлены в ведущих зарубежных журналах и издательствах - Nature, Antiquity, Journal of Archaeological Science, Quaternary International, The Journal of the Historical Metallurgy Society, Oxford University Press и др.

Среди последних крупных проектов, привлекающих наибольшее внимание мирового сообщества, отметил Садовничий, можно назвать экспедиционные и лабораторные результаты изучения Великого Новгорода, тесных связей славянского населения и викингов в Гнездово. Он также включил в этот список результаты изучения скифских курганов на Ставрополье, исследования памятников каменного века в Ростовской области (Каменная Балка) и на Южном Урале (Игнатьевская и Капова пещеры), Сунгирь - стоянки древнего человека эпохи палеолита. "Результаты изучения антропологических материалов бронзового века из Каповой пещеры были опубликованы в одной из самых цитируемых профильных статей в Nature", - заключил ректор МГУ.

О рейтинге

Предметный рейтинг строится на основе 13 показателей мирового рейтинга World University Rankings 2017-2018, сгруппированных в пять категорий: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация, инновации, использующих уникальные весовые коэффициенты для каждой из специальностей рейтинга.

Область науки "Искусство и гуманитарные науки" включает следующие разделы: "Искусство, актерское мастерство"; "Языки, литература и лингвистика"; "История, философия"; "Архитектура"; "Археология".