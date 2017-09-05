МГУ упал в глобальном рейтинге вузов THE, но вошел в топ-100 по трем показателям из пяти

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени Ломоносова потерял шесть позиций в новом глобальном рейтинге британского журнала Times Higher Education (THE), однако вошел в топ-100 по трем показателям из пяти. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

"МГУ сохранил лидирующие позиции в мире в оценке образовательной деятельности - 26-е место, доход от индустрии - 58-е место и 71-е место в мире в оценке научных исследований в вузе. По трем из пяти основных показателей рейтинга МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в топ-100 лучших вузов мира. По совокупному числу показателей МГУ - единственный российский вуз, вошедший в топ-200 рейтинга", - отметили в пресс-службе.

"Мы показали отличные оценки в образовательной деятельности. Занимаем достойные позиции в области "научные исследования" и "доход от индустрии". Несомненно, мы обладаем большим потенциалом для роста наших показателей", - цитирует пресс-служба слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Итоги глобального рейтинга THE

Глобальный рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education опубликован в пятницу. В этом году в исследовании, которое включает в общей сложности тысячу лучших вузов планеты из 77 стран, оказалось на шесть российских учебных заведений меньше, чем в прошлом году. Лидер рейтинга среди вузов РФ не изменился - им остался МГУ, несмотря на падение с 188 строчки на 194.

Среди московских вузов только три улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом: МИСиС в этом году перешел из группы 800+ в группу 601-800, ВШЭ - из группы 401-500 в группу 351-400, МФТИ - из группы 301-350 в группу 251-300. Позиции остальных московских вузов в рейтинге не изменились (МИФИ), или упали (МГУ, МГТУ имени Баумана).

Рейтинг THE World University Rankings строится на основе 13 показателей, сгруппированных в пять категорий: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация, инновации. В этом году лидером оказался Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский университет (Великобритания) занимает второе место, третье место - у Калифорнийского технологического института (США), четвертое - у Стэнфордского университета (США). Пятерку лидеров замыкает Массачусетский технологический институт (США).