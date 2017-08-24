МГУ занял 38-е место в международном репутационном рейтинге RUR

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова занял 38-ю строчку в международном репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR). Об этом в четверг сообщили ТАСС в рейтинговом агентстве.

Основой репутационного рейтинга RUR является опрос 10 тыс. представителей академического сообщества. Респондентов просят выбрать до 15 университетов, лучших с точки зрения участников опроса по качеству преподавания и уровню исследований.

"МГУ им. М. В. Ломоносова, занял 38-е место в мире, вновь войдя в список 50-ти лучших университетов мира. В сравнении с 2016 годом МГУ усилил свои позиции на семь пунктов. На втором месте (среди российских вузов - прим. ТАСС) расположился еще один университет - Санкт-Петербургский государственный, расположившийся на 97-й позиции. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 115-ю строчку в мировом рейтинге", - отметили в агентстве.

Также в рейтинг RUR вошли Новосибирский университет (151), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (189), Томский государственный университет (217), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (232), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (240), Томский политехнический университет (314), Казанский федеральный университет (371).

Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации, считают в RUR. На первом месте по данному критерию расположился Университет ИТМО, прибавивший 115 позиций за год; на втором Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - плюс 100 позиций за год; на третьем Сибирский федеральный университет, поднявшийся на 78 строк.

Динамичный рост репутации вузов эксперты рейтингового агентства RUR связывают с двумя факторами: эффектом программы повышения конкурентоспособности, известной как "Проект 5-100", а также работой российских вузов над ростом узнаваемости своего бренда. "За последние 5 лет кратно увеличилось число проводимых на территории университетов международных мероприятий, увеличилось количества выступлений преподавателей и студентов на международных конференциях, повысилась доля иностранных студентов и преподавателей и т.д", - уточнили в RUR.

Лидерами 2017 года стали Гарвардский университет, Стэнфордский университет, Массачусетский институт технологий, Университет Калифорнии в Беркли, Кембриджский университет. Также в мировом топ-20 представлены Токийский университет (13-е место), Национальный университет Сингапура (17), Сеульский национальный университет (19). Данный тренд показывает стремительный рост репутации ведущих вузов стран Азии, считают в RUR.

RUR

Round University Rаnking (RUR) является первым глобальным рейтингом университетов, имеющим российское происхождение. За восемь лет существования рейтинга 930 ведущих университетов из 80 стран мира приняли в нем участие. Методология основного (общего) рейтинга включает 20 отдельных индикаторов, сгруппированных в 4 направления измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.

Рейтинговое агентство RUR является российской компанией, базирующейся в Москве. Агентство издает рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) и занимается вопросами повышения глобальной конкурентоспособности высших учебных заведений.