Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Автоколонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск гуманитарную помощь.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"69-я гуманитарная колонна МЧС прибыла в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства. Затем весь груз будут распределен по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения.
Автомобили МЧС привезли в Донбасс более 400 тонн, это детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.
В МЧС отметили, что все автомобили из гуманитарной колонны прошли таможенный досмотр на российско-украинской границе. Проверке подвергалась каждая машина.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За это время 68 колонн МЧС доставили более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.