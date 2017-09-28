Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Автоколонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск гуманитарную помощь.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"69-я гуманитарная колонна МЧС прибыла в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства. Затем весь груз будут распределен по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения.

Автомобили МЧС привезли в Донбасс более 400 тонн, это детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

В МЧС отметили, что все автомобили из гуманитарной колонны прошли таможенный досмотр на российско-украинской границе. Проверке подвергалась каждая машина.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За это время 68 колонн МЧС доставили более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.