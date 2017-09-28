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Ялта получила статус особой архитектурно-планировочной зоны

Общество
28 сентября, 14:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, сентября. /ТАСС

Правила землепользования и застройки города утвердят в первом квартале 2018 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Статус особой архитектурно-планировочной зоны установлен на всей территории Ялты, а в первом квартале 2018 года будут утверждены правила застройки и землепользования, сообщила в четверг пресс-служба главы Крыма по итогам заседания архитектурно-градостроительного совета республики.

"Дабы не допустить варварского разграбления, уничтожения Большой Ялты, принято решение наложить статус особой архитектурно-планировочной зоны на всю Ялту. Правила землепользования и застройки в Ялте будут утверждены в первом квартале 2018 года", - приводятся в сообщении слова главы Крыма Сергея Аксенова.

В ходе заседания Аксенов поручил проработать варианты решения вопроса о создании зон с особыми условиями использования территории в отношении парковых и особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципальных образований Крыма. Речь идет о включении набережных в границы этих зон.

Аксенов ранее неоднократно говорил о необходимости борьбы с самовольным строительством, особенно в прибрежной зоне крымских курортов. Точечный снос таких построек уже ведется. Так, например, в начале лета власти расчистили от объектов самостроя плато горы Ай-Петри.

7 июля Госсовет региона принял закон "Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории", внесенный Аксеновым. Закон определяет территории, имеющие для республики особую историко-культурную, природную и рекреационную ценность, а также перспективное градостроительное развитие. Основанием для принятия решения о создании такой зоны будет являться заключение архитектурно-градостроительного совета республики. В границах зон запрещается строительство.

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