Детский омбудсмен запросил информацию по инциденту с учительницей в школе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по делам ребенка Санкт-Петербурга изучает инцидент с учительницей, написавшей на лбу своего ученика надпись "дурак". При этом жалоб от родителей второклассника к нему пока не поступало, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь омбудсмена Олег Алексеев.

"Мы запросили информацию по обстоятельствам. Но сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, комитет по образованию и район. Пока непонятно, будет ли мама подавать в суд или нет. Если она недовольна, то может обратиться к нам", - сказал Алексеев.

В администрации Московского района Петербурга, на территории которого находится школа №684, где произошел инцидент, агентству сообщили, что учительница уволена.

"Учительница уволена за однократное грубое нарушение. Вчера у нее был последний рабочий день, но уроки у детей она не вела с начала проведения проверки", - сказала собеседница агентства, сославшись на информацию от директора школы. По ее словам, решение было принято по итогам служебной проверки, в ходе которой подтвердился факт оскорбления ученика.

Как сообщалось ранее, прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по обращению родителей второклассника.