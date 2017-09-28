Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детский омбудсмен запросил информацию по инциденту с учительницей в школе Петербурга

Общество
28 сентября, 15:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, сентября. /ТАСС

Преподаватель школы №684 написала на лбу ученика слово "дурак"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по делам ребенка Санкт-Петербурга изучает инцидент с учительницей, написавшей на лбу своего ученика надпись "дурак". При этом жалоб от родителей второклассника к нему пока не поступало, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь омбудсмена Олег Алексеев.

"Мы запросили информацию по обстоятельствам. Но сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, комитет по образованию и район. Пока непонятно, будет ли мама подавать в суд или нет. Если она недовольна, то может обратиться к нам", - сказал Алексеев.

В администрации Московского района Петербурга, на территории которого находится школа №684, где произошел инцидент, агентству сообщили, что учительница уволена.

"Учительница уволена за однократное грубое нарушение. Вчера у нее был последний рабочий день, но уроки у детей она не вела с начала проведения проверки", - сказала собеседница агентства, сославшись на информацию от директора школы. По ее словам, решение было принято по итогам служебной проверки, в ходе которой подтвердился факт оскорбления ученика.

Как сообщалось ранее, прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по обращению родителей второклассника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Глава Генштаба ВСУ отверг обвинения секретаря СНБО в связи с пожаром в Калиновке
4
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
5
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Бизнес-центр горит в центре Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама