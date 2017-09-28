Власти Ленобласти создадут единый реестр объектов экологического туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области создадут единый реестр экологических поселений и гостевых экодомов региона. Документ будет разработан в 2018 году, сообщила в четверг журналистам и. о. руководителя Информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.

"В 2018 году будет создан реестр всех гостевых и экодомов с картой, которые работают официально. Это будет полноценный буклет, которым смогут воспользоваться все желающие, и эта информация будет на сайте Информационно-туристского центра Ленобласти", - сказала Голубева.

По ее словам, в настоящее время все места размещения отслеживаются для того, чтобы включить их в реестр, но пока не представляется возможным назвать общее количество экопоселений и экодомов в регионе. "Самое популярное место для экотуризма - Подпорожский район. Там достаточно большое количество экопоселений, в том числе там останавливаются и иностранные туристы. Они занимаются сбором лечебных трав, ягод, грибов, живут практически в диком лесу и оставляют значительные отзывы", - добавила Голубева.

По данным центра, около 90% туристов, выбирающих такой отдых, - граждане России, 10% - гости из-за рубежа. Какова доля экотуристов от общего потока в центре затруднились уточнить, но отметили, что велика. "В гостевых домах практически невозможно найти места. Летом у них невозможно поселиться, они забиты битком, людям сейчас это [экотуризм] интересно", - сказала Голубева.

Ранее губернатор области Александр Дрозденко поставил перед туристическим ведомством задачу увеличить турпоток в регионе до 3 млн гостей ежегодно, отметив, что 2018 год объявлен Годом туризма в регионе. Губернатор сообщил, что областные власти будут развивать туристическую инфраструктуру и создавать в отрасли новые предприятия и рабочие места. По данным областного комитета по туризму, Ленинградская область этим летом вошла в число лидеров событийного туризма среди регионов РФ. Ежегодно в области бывают около 2 млн туристов, что почти равно численности населения региона.