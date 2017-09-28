Скворцова: вакцинация призывников от пневмококковой инфекции обойдется в 1,6 млрд рублей

"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсациейЭкономика и бизнес 28 сентября, 18:56
Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики СШАСоциальная ответственность 28 сентября, 18:54
СМИ: президент ФК "Барселона" Бертомеу сохранил свой постСпорт 28 сентября, 18:53
Конгресс УЕФА рассмотрит заявку Футбольной ассоциации Джерси о вступлении в организациюСпорт 28 сентября, 18:45
Нанопластик может нарушить работу мозга рыбСоциальная ответственность 28 сентября, 18:44
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в ОберстдорфеСпорт 28 сентября, 18:36
Американские фермеры обвинили биотехнологические компании в гибели части урожаяСоциальная ответственность 28 сентября, 18:36
Малахов прогнозирует исчезновение жанра неполитического ток-шоуОбщество 28 сентября, 18:26
Карманный датчик загрязнения воздуха поступил в продажуСоциальная ответственность 28 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от пневмококковой инфекции может быть распространена на призывников, на эти цели может потребоваться 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Об этом в четверг заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
"Желательна еще одна статья, которую мы тоже озвучивали. Это внедрение вакцинации от пневмококковой инфекции у взрослых", - сказала министр. "Сейчас она введена только для детей, и это дало фантастический эффект: на 30% снизилась детская смертность от пневмонии благодаря тому, что мы вместе с вами расширили календарь прививок", - напомнила она депутатам.
"Есть люди взрослые, которые умирают от вирусной пневмонии, это прежде всего больные с хроническими заболеваниями легких. Для того чтобы привить их плюс призывников, нам нужно 1,6 млрд (рублей - прим. ТАСС)", - подчеркнула Скворцова. "А в перспективе желательно на все группы риска распространить эту вакцинацию, в том числе ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Те хронические заболевания, которые дают высокую смертность при вирусных заболеваниях", - заключила она.