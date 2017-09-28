Скворцова: вакцинация призывников от пневмококковой инфекции обойдется в 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от пневмококковой инфекции может быть распространена на призывников, на эти цели может потребоваться 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Об этом в четверг заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Желательна еще одна статья, которую мы тоже озвучивали. Это внедрение вакцинации от пневмококковой инфекции у взрослых", - сказала министр. "Сейчас она введена только для детей, и это дало фантастический эффект: на 30% снизилась детская смертность от пневмонии благодаря тому, что мы вместе с вами расширили календарь прививок", - напомнила она депутатам.

"Есть люди взрослые, которые умирают от вирусной пневмонии, это прежде всего больные с хроническими заболеваниями легких. Для того чтобы привить их плюс призывников, нам нужно 1,6 млрд (рублей - прим. ТАСС)", - подчеркнула Скворцова. "А в перспективе желательно на все группы риска распространить эту вакцинацию, в том числе ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Те хронические заболевания, которые дают высокую смертность при вирусных заболеваниях", - заключила она.