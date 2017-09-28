КПРФ вновь внесла законопроект об объявлении 7 ноября выходным днем

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым вновь внесли в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, а также сократить число нерабочих праздничных дней на Новый год и ввести новый выходной день 18 марта - в День воссоединения Крыма с Россией.

Изменения предусматривается внести в Трудовой кодекс РФ. "Предлагается вместо 4 ноября, Дня народного единства, установить нерабочий праздничный день - 7 ноября - день Великой Октябрьской Социалистической революции - события в XX веке всемирного значения, оказавшего огромное влияние на весь ход мировой истории и на дальнейшее развитие человечества на планете", - говорится в пояснительной записке.

"Объявление 7 ноября нерабочим праздничным днем - это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее общенародное государство - СССР", - указывают коммунисты.

"В проекте предлагается 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями вместо нынешних новогодних каникул, длящихся с 1 по 6 января и 8 января", - отмечают авторы. На их взгляд, "данная норма позволит гражданам спокойно подготовиться к празднованию Нового года без суеты и затрат рабочего времени, что имеет место быть в настоящее время".

Одновременно предлагается исключить из числа нерабочих праздничных дней новогодние каникулы, а именно: 4,5,6 и 8 января. По словам авторов, "по вопросу упразднения новогодних каникул депутатам и в СМИ поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники". "В настоящее время граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере", - отмечают коммунисты.

Праздники, заслуживающие закрепления в памяти народа

Они также предлагают включить в состав нерабочих праздничных дней 18 марта - "как день долгожданного воссоединения Крыма с Россией, ставший действительным праздником для всего нашего народа, заслуживающего закрепления в памяти народа и объявления нерабочим праздничным днем".

Кроме того, в проекте предлагается объявить нерабочим праздничным днем 28 июля - День России вместо 12 июня. "Данная дата связана с важными историческими событиями, такими, как Крещение Руси, которая под руководством князя Владимира обрела государственное единство", - подчеркивают коммунисты. По их словам, "именно в этот период сосуществовало единство славянских народов: великорусского, украинского и белорусского". "Этот праздник - 28 июля, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию содружества близких славянских народов", - уверены разработчики.

При этом депутаты отмечают, что "с принятием данного федерального закона количество нерабочих праздничных дней в году сократится на два дня".