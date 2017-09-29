Омбудсмен Украины предложила коллеге из РФ продолжить практику визитов к политзаключенным

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская предложила своей российской коллеге Татьяне Москальковой продолжить практику совместных поездок к заключенным в места лишения свободы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинского омбудсмена.

"Считаю необходимым обратить ваше внимание на то, что наш совместный мониторинговый визит в Симферопольский и Николаевский следственный изоляторы был положительно воспринят представителями общественности, правозащитных и международных организаций. Высокая оценка наших совместных усилий в сфере защиты прав граждан обоих государств свидетельствует о существовании общественного запроса на дальнейшее развитие и укрепление такой формы практического взаимодействия", - говорится в письме уполномоченного по правам человека Украины.

В частности, в письме речь идет о возможности встреч Лутковской с заключенными в РФ Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Романом Сущенко, Николаем Карпюком, Станиславом Клыхом и Павлом Грибом, а также другими гражданами Украины.

На территории Украины Лутковская предложила Москальковой посетить гражданина России Виктора Агеева, который находится в Старобельском СИЗО Луганской области. "Таким образом, мы сможем развить практику взаимных совместных мониторинговых визитов в места лишения свободы с целью изучения состояния соблюдения прав граждан обоих государств в этих учреждениях, а также информирование общества о соблюдении прав человека", подчеркнула украинских омбудсмен.