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Патриарх Кирилл призвал монахов быть примером для верующих

Общество
29 сентября, 13:42 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 29, сентября. /ТАСС

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что монастыри должны оставаться "центрами духовного притяжения"

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ТАШКЕНТ, 29 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу посетил Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента, куда прибыл с Первосвятительским визитом. Он призвал монахов быть примером для всех верующих.

"Люди мирские к монахам и монахиням относятся особенно. Для многих они идеал духовной жизни, потому что каждый человек соотносит самого себя с монашествующим и понимает чаще всего, что он такого подвига понести не мог, потому что жизнь монашествующего - это действительно подвиг во имя Христово", - сказал патриарх.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, мирская суета мешает многим монахам исполнять этот подвиг, что нередко приводит к разочарованию в вере. "Бывает так, что облачился в монашеские одежды, а суета мира мешает нести подвиг, и подвига не получается. И если мирской человек с таким монашествующим встречается, то очень часто возникает чувство глубокого разочарования", - подчеркнул патриарх.

Он отметил, что монастыри должны оставаться "центрами духовного притяжения, чтобы люди из мира с радостью посещали монастырские богослужения, общались с монашествующими, обращались к ним с просьбами о молитвах".

"Я призываю всех помнить о своем очень высоком призвании и не замыкаться только в своей внутренней жизни, но помнить, что влияние монастыря должно простираться за монастырские стены", - сказал Кирилл. Он также пожелал обители дальнейшего процветания в деле укрепления православия на ташкентской земле.

В рамках визита, приуроченного к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии, патриарх посетит храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни Узбекистана, а также совершит освящение Успенского кафедрального собора Ташкента. Предполагаются встречи предстоятеля Русской православной церкви с представителями государственной власти Республики Узбекистан и руководством Духовного управления мусульман страны.

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