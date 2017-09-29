Малыши, родившиеся в день празднования 25-летия КЧР, получили подарки от главы республики

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Поздравительные адреса и подарки от главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова получили мамы малышей, родившихся в день празднования 25-летия образования республики, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу в региональном перинатальном центре появились на свет пять девочек и четверо мальчиков.

"Как известно, семья начинается с рождения ребенка, а будущее нашей республики и нашей страны зависит от того, какими вырастут наши дети - граждане великой России. Пусть ваш малыш растет здоровым, счастливым, добрым и самым умным", - зачитал обращение Темрезова министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

Как рассказал министр корреспонденту ТАСС, развитию системы здравоохранения и повышению качества предоставляемых услуг в регионе уделяется пристальное внимание. Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие в регионе материнской и снижение младенческой смертности.

По данным минздрава КЧР, за последние пять лет материально-техническая база медицинских учреждений республики была обновлена более чем на 40%. Масштабная реконструкция проведена и в региональном перинатальном центре, он оснащен новым, современным оборудованием.

До конца 2017 года планируется завершить строительство диагностического корпуса центра, а также крупного онкологического диспансера и республиканской детской многопрофильной больницы.

Образование республики

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.