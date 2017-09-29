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Спорткомплекс "Юбилейный" открылся в КЧР в день празднования 25-летия республики

Общество
29 сентября, 15:41 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 29, сентября. /ТАСС

Полпред президента в СКФО отметил участие меценатов и инвесторов в строительстве объекта

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ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Самый большой в Карачаево-Черкесии (КЧР) физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в пятницу в Черкесске в рамках празднования 25-летия образования республики, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня Карачаево-Черкесия празднует 25-летие со дня образования республики в составе России. Здесь, в центре Черкесска, на Зеленом острове, открывается уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс. Больше 5 тыс. кв. м площади, два плавательных бассейна, залы для игровых и командных видов спорта, зона для занятия фитнесом и водным оздоровлением - таким спортивным комплексом может гордиться не только республика, но и федеральный округ, и вся наша страна", - сказал на церемонии открытия полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев.

Он также отметил, что "в строительстве принимал участие федеральный центр, руководство республики, но значительные средства были вложены со стороны меценатов, инвесторов".

"Искренне всех вас поздравляю с замечательной юбилейной датой - 25-летием со дня образования республики. И очень отрадно, что к этой дате вы приготовили себе такой замечательный подарок. Открытие этого дворца - это очередной вклад в укрепление социального и экономического благополучия региона, это инвестиции в человека, которые конвертируются в здоровую нацию, в возможность нам дальше развивать нашу великую Россию", - сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Он добавил, что "правительство России приняло решение о выделении средств на реконструкцию центрального стадиона".

Образование КЧР

Карачаево-Черкесская автономная область была создана в 1922 году постановлением ВЦИК РСФСР в составе Ставропольского края, в 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года. Карачаево-Черкесия является одним из самых многонациональных регионов России, в республике проживает около 100 народов.

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Темы
Северный Кавказ Карачаево-Черкесия
Персоны
Кузнецов, Лев Владимирович Белавенцев, Олег Евгеньевич
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