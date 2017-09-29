Мессенджеры смогут идентифицировать пользователей без их согласия

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ разработало проект постановления, определяющий порядок идентификации пользователей в сервисах обмена мгновенными сообщениями (мессенджерами) по абонентскому номеру без их согласия. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.

"Согласие пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями на обработку его персональных данных организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями в целях осуществления идентификации не требуется", - говорится в документе.

Отмечается также, что мессенджеры, зарегистрированные в РФ, смогут идентифицировать пользователя самостоятельно по абонентскому номеру, а иностранным сервисам понадобится заключение соглашения с сотовым оператором.

В случае расторжения договора между абонентом и оператором связи, последний должен в течение суток уведомить об этом мессенджер, который, в свою очередь, должен будет провести повторную идентификацию пользователя.

В июле 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности мессенджеров. Закон определяет понятие организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.