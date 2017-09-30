Шпорт: выпускники разных вузов создадут синергию при работе на одном промпредприятии

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Выпускники профильных инженерных вузов из разных регионов России способны создать на одном высокотехнологичном промпредприятии полезный для производства синергетический эффект. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на Первом Общероссийском конгрессе инженеров.

"Мое образование пришлось на советское время. Я сам выпускник Харьковского авиационного института, когда пришел на производство (Вячеслав Шпорт долгое время проработал на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина, входящем в компанию "Сухой" - прим. ТАСС), здесь были специалисты из Куйбышевского и Московского авиационных институтов. Это разные школы, но на одном производстве такое взаимодействие дает важный синергетический эффект", - высказал свое мнение Шпорт.

Отвечая на вопрос о возможности создания на Дальнем Востоке кафедр и филиалов ведущих вузов страны, губернатор сказал, что не видит ничего отрицательного в их появлении в регионе, но и не считает это направление единственным для развития высшего инженерного образования в крае. Он добавил, что краевые власти сейчас обсуждают формат взаимодействия с Московским авиационным институтом (МАИ), который мог бы готовить специалистов для авиастроительных предприятий в Комсомольске-на-Амуре.

В свою очередь спикер конгресс инженеров ректор МАИ Михаил Погосян осторожно отнесся к идее прихода в регион возглавляемого им вуза в качестве филиала. По его словам, это возможно только при условии, что в Хабаровском крае не готовят специалистов нужного профиля, а, во-вторых, работа такого филиала должна никоим образом не умалять авторитет МАИ.

"Ведущим вузам страны поручено создать кафедры на Дальнем Востоке, надо определяться, как на практике обеспечить реализацию данного поручения президента России", - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов, выступая на пленарном заседании конгресса. Он отметил значимость подготовки инженерных кадров для региона.

Первый Общероссийский конгресс инженеров "Наука-Инженер-Промышленность" проходит 29-30 сентября в Комсомольске-на-Амуре. Среди участников форума - Объединенные авиастроительная и судостроительная корпорация, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (компания "Сухой"), Амурский судостроительный завод, Комсомольский-на-Амуре филиал компании "Гражданские самолеты Сухого", Агентство по технологическому развитию, Фонд развития промышленности и другие. Всего форум собрал около 500 участников.