Глава Хабаровского края отметил роль промышленности, инженеров и науки в развитии региона

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Союз науки, инженеров и промышленности способен обеспечить реализацию социально-экономических программ в регионе. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе Первого Общероссийского конгресса инженеров в Комсомольске-на-Амуре.

"Здесь, в Комсомольске-на-Амуре, хорошо знают, что за достижениями высокотехнологичных предприятий стоят наука, инженеры и промышленность. Именно этот союз обеспечивает силу и мощь государства и является основой реализации социально-экономических программ в стране и регионе. В течение двух дней на конгресс наблюдалась концентрация знаний, предложений и проектов, он на самом деле стал флагманом лучших школ и практик научно-технологического развития России", - сказал Шпорт.

По его оценке, у края есть подтверждение своей лидерской роли на Дальнем Востоке как индустриального региона и инженерной кузницы кадров. "Корвет "Совершенный" (проект 20380, построен на Амурском судостроительном заводе - прим.ТАСС) и истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57, опытные партии выпускает Комсомольский-на-Амуре авиационный завод - прим. ТАСС) - тому подтверждение", - сказал глава региона.

Молодежный и образовательный вектор

Большое место в обсуждениях и дискуссиях конгресса было уделено развитию инженерного образования и подготовке кадров для предприятий высоких переделов. В ближайшее время Хабаровский край намерен привлечь к участию в разработке программ инженерного образования Московский авиационный институт (МАИ) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщил ТАСС глава региона.

"Мы большое внимание уделяем кадровой политике. И совершенно очевидно, что современные производства нуждаются в высококлассных специалистах. Для решения этой задачи необходимо активнее перенимать опыт передовых вузов страны. Мы договорились с Московским авиационным институтом (его ректор Михаил Погосян стал одним из спикеров конгресса - прим. ТАСС) о сотрудничестве и создании профильной программы развития инженерного образования в крае", - сказал Шпорт.

По словам губернатора, уже за пределами площадок конгресса к созданию программы подключатся специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Погосян отметил, что "уровень взаимодействия вузов, регионов и производства будет меняться". "Мы уже сейчас развиваем ряд инициатив в этом направлении", - сказал ректор.

Шпорт высоко оценил участие в конгрессе молодежи, "силами и знаниями которой будут завтра прирастать конкурентоспособные производства". По его словам, инициатива исходит от самой молодежи.

Первый Общероссийский конгресс инженеров "Наука-Инженер-Промышленность" проходит 29-30 сентября в Комсомольске-на-Амуре. Среди участников форума - Объединенные авиастроительная и судостроительная корпорация, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (компания "Сухой"), Амурский судостроительный завод, Комсомольский-на-Амуре филиал компании "Гражданские самолеты Сухого", Агентство по технологическому развитию, Фонд развития промышленности и другие. Всего форум собрал около 500 человек.