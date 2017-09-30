Власти Карелии планируют запустить ретро-поезд к горному парку "Рускеала"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии намерены запустить туристический маршрут на ретро-поезде по реконструированной железной дороге начала XX века до горного парка "Рускеала". Возможность открытия железнодорожного маршрута обсудил глава Карелии Артур Парфенчиков с представителями руководства Сортавальского района республики и туристического комплекса, сообщает в субботу пресс-служба руководителя региона.

"К мраморному каньону "Рускеала" со временем гости смогут попадать не только по новой автомобильной дороге, но и в вагонах ретро-поезда. В сотрудничестве с компанией "РЖД" в "Рускеалу" можно было бы продлить маршрут ретро-поезда, который уже курсирует между Санкт-Петербургом и Сортавалой", - говорится в сообщении.

Парфенчиков совместно с создателем туристического парка "Рускеала" Александром Артемьевым посетили место, где ранее находился железнодорожный вокзал.

По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, до 1992 года здесь действовала ветка железной дороги, которая вела к заводу, производившему из мрамора известь. Здание вокзала еще финской постройки, после его восстановления, расчистки путей, по мнению Лесонена, их можно будет использовать для перевозки туристов.

"Все может выглядеть так, как это было в начале XX века", - отметил министр.

"Есть ряд интересных предложений, которые сделают Рускеальский парк не только природным, промышленным объектом, но и культурным центром", - сказал глава республики, не называя пока конкретных сроков запуска маршрута и необходимых затрат на проект.

Расположенный в Сортавальском районе Карелии горный парк "Рускеала" - это природный памятник, но вместе с тем тут можно проследить и историю горного дела России и Финляндии в рамках познавательного маршрута "Подземная Рускеала". Добытый в этих местах мрамор использовался для облицовки Казанского и Исаакиевского соборов, Зимнего и Мраморного дворцов.

Главной достопримечательностью горного парка до открытия "Подземной Рускеалы" был затопленный мраморный карьер, который начал принимать туристов в 2005 году.

На данный момент к парку строится новая автомобильная дорога взамен действующей, которая проходит по населенному пункту. Трассу планируется сдать в 2017 году. Рядом с дорогой обустроят автостоянку на 3 тыс. мест, информационный центр, кафетерий, гостиничный комплекс.