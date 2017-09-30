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Южная Осетия может стать участником фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

Общество
30 сентября, 20:25 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, сентября. /ТАСС

Анатолий Бибилов подчеркнул, что включение Южной Осетии в число участников фестиваля будет способствовать налаживанию связей республики с Россией

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Республика Южная Осетия может принять участие в ежегодном фестивале культуры и спорта народов Кавказа в следующем году. Об этом сообщил журналистам после осмотра ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" президент республики Анатолий Бибилов.

"Я думаю, что на будущий год Южная Осетия примет участие в фестивале, тем более, что все необходимое для этого есть: есть и желание, есть и возможности", - сказал он.

Бибилов отметил, что включение Южной Осетии в число участников ежегодного фестиваля будет способствовать налаживанию связей республики с Россией. "Как раз в подобных культурных моментах и спортивных состязаниях эта интеграция будет происходить", - отметил он.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проводится в СКФО восьмой год подряд, в этом году его впервые принимает Северная Осетия. Мероприятие проводится с 30 сентября по 1 октября при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ". Впервые в рамках фестиваля организована ярмарка брендов "Сделано на Кавказе".

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Бибилов, Анатолий Ильич
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