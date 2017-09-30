Школьники Заполярья посетили лагерь норвежских партизан времен войны близ Киркенеса

МУРМАНСК, 30 сентября. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Школьники из города Заполярный Мурманской области в честь годовщины знаменитой освободительной Петсамо-Киркенесской операции в субботу поднялись на гору близ Киркенеса в Норвегии, где располагался лагерь норвежских партизан.

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Как рассказал корреспонденту ТАСС председатель организовавшего поход Фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области "Щит" Геннадий Гурылев, именно из этого лагеря партизаны поставляли советской армии важные разведданные, которые во многом способствовали успешной операции по освобождению северных областей Финляндии и Норвегии от фашистских войск.

"Разведчики находились в лагере в сентябре-октябре 1944 года, годовщину этих событий школьники отметили подъемом на высоту, где находится землянка партизан", - сказал Геннадий Гурылев.

Школьники на месте подвига

Группа школьников в сопровождении родителей, переводчицы и педагога школы города Заполярный добралась до Киркенеса (Норвегия) на автобусе. Далее в сопровождении норвежского гида они поднялись на высоту, где партизаны в 1944 году устроили лагерь для наблюдений за фашистскими судами.

Как сообщили Геннадию Гурылеву участники похода, благодаря хорошей погоде школьники смогли добраться непосредственно до землянки.

Это первый подобный поход заполярных школьников к этому месту.

Норвежские партизаны

Группа подготовленных в Мурманской области норвежских партизан были заброшены на катере в Норвегию. Трех партизан высадили на берег 22 сентября 1944 года в районе Хольме-фьорда. Они устроили землянку на горе Эретуппен, откуда был виден Киркенес и ближайший залив, в который заходили фашистские суда.

Командиром был назначен старший по возрасту Андрей Косырев - норвежец русского происхождения, отец которого в 1920-х годах бежал в Норвегию из Советского Союза. С ним были норвежцы Мудульф Хансен и Гуннар Халвари. Разведчикам предстояло подняться на высоту, расположенную на северо- востоке от Киркенеса, найти там удобный пункт наблюдения за движением морского транспорта между Киркенесом и Петсамо. Полученные сведения они должны были передавать по рации на базу, расположенную рядом с Мурманском.

Это они и делали в тяжелых условиях дикого Севера с риском быть обнаруженными фашистами до 26 октября. Когда караваны кораблей выходили из районов Киркенеса и Вадсё, благодаря своевременным донесениям партизан на перехват вражеским судам шли подводные лодки и авиация.

После наступления советских войск они вернулись в Советский Союз.

Неизвестная история

История партизанского движения в Норвегии - одно из главных направлений исследований активистов "Щита". Норвежские партизанские группы были созданы в Северном Королевстве в годы Второй мировой войны для борьбы с фашистскими захватчиками. Они действовали в том числе во взаимодействии с советской армией. Сложность этой страницы истории в том, что в самой Норвегии ее долгое время не афишировали.

Ситуация поменялась в последние годы. В начале 2016-го стартовал уникальный проект с участием историков, краеведов, поисковиков и общественных деятелей России и Норвегии, была создана двухсторонняя экспертная группа по изучению действий партизанских групп.

В рамках этой работы представители России и Норвегии приступили к работе над буклетом для туристов, в котором будет размещена информация о главных местах действия партизанских групп с участием норвежцев и советских солдат на севере Европы в годы Второй мировой войны. В феврале 2017 года в Норвегии прошел фестиваля патриотического кино "Северный Характер. Уроки истории", часть лент была посвящена борьбе России и Норвегии против фашизма.