Патриарх Кирилл освятил главный собор Ташкента

ТАШКЕНТ, 1 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье реконструированный Успенский кафедральный собор столицы Узбекистана и провел литургию, передает корреспондент ТАСС.

"Я с очень теплым чувством посещаю Узбекистан. В прошлом мне приходилось здесь бывать, и в этом храме мы праздновали 1000-летие Крещения Руси. Но передо мной предстоит сегодня совсем другой вид этого храма - светлый, торжественный, красивый. В то время невозможно было представить себе, что так можно отреставрировать храм, а тем более привести в порядок всю окружающую территорию", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что развитие православия в Узбекистане происходит при благоприятных внешних условиях. "Встречаясь с мусульманами Узбекистана, я имел радость ощущать теплоту и гостеприимство, их открытость в отношениях с православными, их уважение и симпатию", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он добавил, что сегодня во многих странах мира "кровоточат межрелигиозные конфликты", и призвал всех жителей страны "ценить гражданский мир, межрелигиозный мир, и те условия государства, которые помогают совместно трудиться".

После церемонии освящения храма, предстоятель РПЦ осмотрел учебные классы Ташкентской духовной семинарии и освятил место строительства Духовно-просветительского научного центра и музея истории христианства в Средней Азии.

Визит патриарха

Патриарх прибыл в Узбекистан с первосвятительским визитом, приуроченным к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Предстоятель Русской православной церкви посетит храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни Узбекистана. Ранее он провел встречи с представителями государственной власти Республики Узбекистан и руководством Духовного управления мусульман страны.

В субботу патриарх Кирилл возложил венки к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался в 2016 году. Мавзолей находится на территории мемориального комплекса "Хазрат Хизр" в центре Самарканда. Патриарха сопровождали духовенство Русской православной церкви, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, представители властей республики.

Успенский собор Ташкента

Строительство Кафедрального православного собора Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви началось в 1877 г. В 1878 г. строительство было завершено, 31 января 1879 года храм был освящен в честь великомученика и целителя Пантелеимона. В 1933 г. храм был закрыт для богослужения, после чего в здании вплоть до 1945 года находился санитарный склад Среднеазиатского военного округа.

В декабре 1945 года церковь была возвращена верующим, после чего повторно освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы, тогда же получила статус кафедрального собора Ташкентской епархии. 10 ноября 1996 года во время своего визита в Ташкент в соборе совершил богослужение патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 2014 году на территории собора было начато строительство трехуровневого храма. Первый уровень - усыпальница для почетных священнослужителей епархии, второй и третий имеют свой алтарь.