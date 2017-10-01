AP: медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший умер в возрасте 89 лет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Американский медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший, владевший вместе с братом Дональдом компанией Advance Publications, а также издательством Conde Nast и контрольным пакетом акций Discovery Communications, скончался на 90 году жизни. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на семью бизнесмена.

По его информации, он умер у себя дома в Нью-Йорке в субботу. "Сегодня мы потеряли титана", - прокомментировал смерть магната исполнительный директор Conde Nast Боб Сауэрберг.

Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший родился 8 ноября 1927 года в Нью-Йорке. По версии журнала Forbes его состояние оценивалось в $12,1 млрд. Бизнесмен был известным коллекционером предметов искусства, в свое время владел одной из самых известных работ в стиле абстрактного экспрессионизма - "№5, 1948" художника Джексона Поллока. Его отец, Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус - старший основал Advance Publications в 1922 году.