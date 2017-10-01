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Зимние виды спорта станут частью Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа к 2025 году

Общество
1 октября, 19:04 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 1, октября. /ТАСС

Замминмстра РФ по делам Северного Кавказа добавил, что для включения зимних видов в программу фестиваля необходимо проверить готовность регионов к проведению подобных мероприятий

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Зимние виды спорта войдут в программу фестиваля культуры и спорта народов Кавказа после запуска горнолыжных курортов в работу на полную мощность, что планируется к 2025 году. Об этом сообщил журналистам первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в воскресенье после посещения Ярмарки брендов "Сделано на Кавказе".

"Как выведем наши курорты на полную мощность, - так и включим зимние виды спорта в программу фестиваля", - сказал он.

Первый замминистра сообщил, что в экспериментальном формате мероприятия по зимним видам спорта проводятся уже в настоящее время. Он отметил, что перед включением зимних видов в программу фестиваля необходимо проверить, смогут ли регионы провести подобное мероприятие.

"Прежде чем включить, мы должны посмотреть возможности регионов. Надо посмотреть, что могут сделать регионы, чтобы чересчур не обременять их", - считает Байсултанов.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проводится в СКФО восьмой год подряд, в этом году его впервые принимает Северная Осетия. Мероприятие проводится с 30 сентября по 1 октября при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ". Впервые в рамках фестиваля организована ярмарка брендов "Сделано на Кавказе".

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