СФ настаивает на бюджетном финансировании закупки лекарств для детей с редкими болезнями

Футболист ЦСКА Головин выбыл на две недели и пропустит матчи сборной РоссииСпорт 2 октября, 14:13
Надаль расстроен радикализацией испанского общества из-за референдумаСпорт 2 октября, 14:12
Главный трофей ЧМ-2018 увидели 15 тысяч жителей Уфы в рамках тура кубка мираСпорт 2 октября, 14:10
Дворкович: существование "ВИМ-Авиа" под вопросомЭкономика и бизнес 2 октября, 14:06
Более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа этой осеньюВ стране 2 октября, 14:04
Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатораПолитика 2 октября, 14:01
Фурсенко: все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборнойСпорт 2 октября, 13:58
Болельщик по обмену: Ливерпуль – МоскваСпорт 2 октября, 13:56
Дворкович: в Турции остаются около тысячи туристов с просроченной датой вылетаЭкономика и бизнес 2 октября, 13:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Совет Федерации будет настаивать на финансировании из федерального бюджета закупки лекарств для детей, страдающих редкими заболеваниями. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
"Совет Федерации будет настаивать на финансировании из федерального бюджета закупки лекарств для детей, страдающих редкими заболеваниями. Прошу министра финансов проинформировать, сколько средств предусматривается в федеральном бюджете на эти цели", - сказала Матвиенко, выступая на слушаниях.
Она отметила, что экономический рост невозможен без серьезных вложений в человеческий капитал, и напомнила, что президент принял важное решение - уравнять МРОТ и прожиточный минимум. "Необходимые средства на повышение зарплат должны быть предусмотрены", - указала спикер Совфеда.
Она добавила, что бюджет должен обеспечивать и строительство школ, и поддержку науки, культуры, образования и здравоохранения.