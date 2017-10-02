СФ настаивает на бюджетном финансировании закупки лекарств для детей с редкими болезнями

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Совет Федерации будет настаивать на финансировании из федерального бюджета закупки лекарств для детей, страдающих редкими заболеваниями. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

"Совет Федерации будет настаивать на финансировании из федерального бюджета закупки лекарств для детей, страдающих редкими заболеваниями. Прошу министра финансов проинформировать, сколько средств предусматривается в федеральном бюджете на эти цели", - сказала Матвиенко, выступая на слушаниях.

Она отметила, что экономический рост невозможен без серьезных вложений в человеческий капитал, и напомнила, что президент принял важное решение - уравнять МРОТ и прожиточный минимум. "Необходимые средства на повышение зарплат должны быть предусмотрены", - указала спикер Совфеда.

Она добавила, что бюджет должен обеспечивать и строительство школ, и поддержку науки, культуры, образования и здравоохранения.