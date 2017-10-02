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Сбежавшие в июле зубры вернулись в подмосковный питомник

Общество
2 октября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Животные сбежали в июле через сломанное упавшим деревом ограждение

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Двенадцать сбежавших в июле из питомника в Приокско-Террасном заповеднике Московской области зубров вернулись домой. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте заповедника.

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"Все стадо, постепенно продвигавшееся по территории заповедника к родному питомнику, вернулось в его пределы", - говорится в сообщении.

Двенадцать молодых зубров сбежали в ночь на 11 июля через сломанное упавшим деревом ограждение. 12 июля животных начали искать с воздуха с помощью дельтапланов и спортивных самолетов. Розыски продолжались почти двое суток, к ним подключились общественность, пользователи соцсетей, СМИ, администрации смежных с заповедником муниципалитетов и добровольцы.

14 июля зубров взяли в кольцо и начали оттеснять обратно к питомнику. Эта операция продолжалась до того момента, пока животные не оказались достаточно близко, чтобы самостоятельно найти дорогу домой. Оставшиеся два с лишним месяца зубры провели на вольном выпасе в заповеднике.

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