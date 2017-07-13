Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пропавшие под Серпуховом Московской области зубры нашлись. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Зубры нашлись! Искренне благодарю всех, кто отнесся неравнодушно к неприятной для нас ситуации, потому что звери могли реально пострадать на дороге", - написал министр.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля из Приокско-Террасного заповедника, расположенного в Серпуховском районе Подмосковья, сбежали 12 зубров, которых готовили к перевозке в Вологду.

Животные сбежали после урагана, когда несколько упавших деревьев повалили 20 м ограждения.